Olimpia Milano-Germani Brescia - Lega Basket A | derby in vett - ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024)due battaglie della regular season.possibilità per migliorare, perfezionare o peggiorare l’attuale classifica dellaA. Sogni, timori, ambizioni e spettri si affollano prepotentemente in questi ultimi otto quarti che faranno calare il sipario sul campionato, prima di aprire ufficialmente le danze sui playoff scudetto che si prenderanno, come sempre, la scena animando la nostra pallacanestro. Tante sono certe di partecipare al torneo che regalerà il titolo, altre ancora utilizzeranno questi due turni per compiere la rincorsa, mentre nella lotta salvezza è ancora tutto aperto, con diverse compagini che dovranno evadere o allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Sarà una ventinovesima giornata scoppiettante: una delle sfide in programma metterà in calendario...