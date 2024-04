Focus Sorrentino e Paponi guideranno l’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Mister Andrea Mosconi per la formazione dovrebbe scegliere la via della continuità con il solito 3-5-2. In porta confermato Borghetto, e insieme a lui tutto il blocco difensivo: Spedalieri sul centro destra, Fort in mezzo e Heinz sul centro sinistra. L’altoatesino ha smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto al cambio nell’ultima partita. Santi ancora fuori per il problema alla caviglia. Sulla fascia destra ci sarà ancora Niang, l’eroe della partita contro la Lucchese, mentre a sinistra Carosso. Petrungaro dovrebbe partire ancora dalla panchina per sfruttare la sua esplosività a gara in corso. Con Scorza squalificato, a centrocampo Malaccari dovrebbe riprendersi la maglia da titolare. L’ex Brindisi era rimasto in panchina contro la Juventus Next Gen per un fastidio. Insieme a lui capitano e vicecapitano, Giandonato e Misuraca. Dopo il lungo infortunio, torna tra i convocati ...