Controlli a Casoria e ad Afragola | sequestrate ancora armi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 aprile 2024)dei Carabinieri aedsulla movida. Nel bilancio tirapugni, una mazza, un coltello e drogaintensificati nei comuni di. I carabinieri della compagniana e del gruppo di Castello di Cisterna, grazie alla collaborazione del Reggimento Campania e della Polizia locale di, hanno passato al setaccio le due cittadine. Identificate oltre 600 persone, censiti circa 340 veicoli. 49 le sanzioni al codice della strada, 18 i mezzi sequestrati. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Arzano. Si tratta di Federico Termano. Addosso 16 grammi di marijuana, 2 di cocaina e altrettanti di crack. È ora in carcere, in attesa di giudizio.droga ...