VIDEO – Inter-Torino - al Meazza si festeggia anche lo scudetto numero…14!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Sta iniziando, grande celebrazione per il ventesimo. Ma alc’è chi non dimentica un altro bello come questo: il quattordicesimo, quello del 2006. Ecco ilA TAVOLINO – Perè festa memorabile a San Siro e lo sarà tutto il giorno in giro per Milano, con la grande parata fino al Duomo. Ma intanto si comincia a gioire al, dove è tutto pronto per la partita della quintultima giornata di Serie A. Oggi è il momento in cui esultare per il ventesimo, quello della seconda stella. Ma, visto quanto i rossobianconeri hanno parlato in queste settimane, è giusto non dimenticarsidi un altro tricolore epocale: il quattordicesimo, quello del ...