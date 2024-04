Rodriguez a Dazn | Inter Torino? Sappiamo che hanno già vinto - ma noi abbiamo questo obiettivo

“Il bello deve ancora venire. Non sarò sul pullman scoperto, lascerò spazio ai giocatori. Il gruppo è cresciuto molto a livello di mentalità vincente, soprattutto con quella finale di Champions persa”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn indossando la ...

Continua a leggere>>

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Torino, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia lunedì scorso contro il Milan, ma è oggi che si festeggia lo scudetto. Dopo la sfida contro un Torino a cui serve ...

Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Meazza all’ora di pranzo per una giornata di festa: i nerazzurri vogliono celebrare con una vittoria lo scudetto prima di spostarsi poi in corteo sul ...

Continua a leggere>>

Sono 5.624.760 gli spettatori totali che hanno seguito su Dazn le sfide della trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Come prevedibile, è il derby Milan-Inter a totalizzare il maggior numero di spettatori nei dati diffusi da Auditel, con 1.878.219 persone che hanno seguito la vittoria dello ...

Continua a leggere>>

Manca poco: il Derby di Milano, il Derby delle Stelle, ti sta aspettando in Esclusiva su DAZN! NON PERDERTI IL Derby DI MilanO CON LA PROMO DAZNI PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE INVECE DI 34,99 €. ATTIVA ORA. Se ancora non lo hai fatto, attiva il tuo abbonamento Direttamente, per ottenere il ...

Continua a leggere>>