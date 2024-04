Fratelli d’Italia - Meloni da Pescara | Insieme per scelt - si vede da risultati

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 L'applauso all'arrivo di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Continua a leggere>>

Giorgia Meloni sta partecipando alla kermesse di Fratelli d'Italia a Pescara: "Coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelte"

Continua a leggere>>

l’intervento in diretta streaming del premier Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara. Nell’attesa dell’intervento di Pescara, lo spot è stato trasmesso sui maxi-schermi della tensostruttura che ospita l’evento lo spot con cui viene lanciata la corsa alle ...

Continua a leggere>>

In attesa dell’intervento del premier Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di FdI a Pescara, previsto per le 12, è stato trasmesso sui maxi-schermi della tensostruttura che ospita l’evento lo spot con cui viene lanciata la corsa alle elezioni europeo in programma l’8 e 9 giugno. Nel ...

Continua a leggere>>

La premier chiude la convention di Fratelli d’Italia a Pescara, dove annuncerà la sua candidatura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. La Russa: «Mattarella mi ha chiamato per solidarietà dopo la mia foto a testa in giù sui social»

Continua a leggere>>