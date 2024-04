Napoli-Roma - contestazione allo stadio Maradona per la deludente stagione

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 28 aprile 2024) Per la SSC, una. Lo, anche prima della partita, sta contestando la squadra azzurra per le prestazioni messe in campo in quest’anno che, vedono gli azzurri ormai fuori dalla lotta alla Champions League. L’edizione odierna di Repubblica riporta: “La sfida di oggi contro laalrischia di trasformarsi L'articolo