Latina Certificazione della parità di genere per l’Asl - i commenti del mondo della politica

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 28 aprile 2024)– Una valanga di attestati positivi dallapontina è piombata sul prestigioso riconoscimento di cui è stata insignita in questi giornidi, la prima azienda sanitaria in Italia a ricevere ladi. A conferire questo attesto era stato ‘Certifica’, l’ente individuato nell’albo degli organismi per laL'articolo Temporeale Quotidiano.