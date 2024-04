Netanyahu teme mandato arresto da Cpi Unrwa | Tel Aviv prepara attacco a Rafha Abu Mazen | solo gli Usa possono fermarlo

L'ex MINISTRA degli Esteri israeliana: «Netanyahu non offre speranze, deve dimettersi»L'ex MINISTRA degli Esteri israeliana: «Netanyahu non offre speranze, deve dimettersi» Continua a leggere>>

Il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen ha approva to il nuovo governo , guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha approva to la composizione del governo presentato dal suo nuovo primo ministro, Mohammed Mustafa, con un decreto ... Continua a leggere>>

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 140 di conflitto Guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com140mo giorno di conflitto in Israele. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, ...

Continua a leggere>>