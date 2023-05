Germania | esplosione in un grattacielo | 12 feriti Arrestato 60enne | trovato un cadavere nel suo appartamento

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ha provocato un’all’interno di unmentre i vigili del fuoco stavano tentando di entrare nel suo. Con questa accusa un uomo di 60 anni è statoa Ratingen, vicino a Dusseldorf, in. Una volta entrate in casa sua, le forze dell’ordine hannoun. Il corpo potrebbe essere quello della madre dell’. Nell’diverse persone sono rimaste ferite: 12, stando a quanto riporta il tabloid tedesco Bild, alcuni dei quali in modo grave, come riferito dal ministro degli Interni del Nord-Reno-Vestfalia, Herbert Reul. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, fra ici sono anche 10 pompieri. Gli altri duesarebbero due ...

Germania, esplosione in un grattacielo a Ratingen: ordigno contro la polizia Sky Tg24

Un uomo di circa 60 anni è stato arrestato con l'accusa di aver provocato una esplosione nel grattacielo di Ratingen, vicino a Dusseldorf, in Germania, dove stando alla Bild sono rimaste ferite 12 per ...Un inquilino dell’edificio aveva notato una cassetta della posta piena di lettere e ha chiamato i soccorsi. L’uomo ha pensato che fosse successo qualcosa alle persone che vivono in quella casa. Nell’ ...