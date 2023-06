Il Metagiro d' Italia | tra tour virtuali e collezioni digitali

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI -, spazi, nuovi sguardi per vivere al meglio l'esperienza della Corsa Rosa. Il Giro d', oltre a percorrere alcune tra le strade più belle del nostro Paese, è quest'anno ancora più proiettato verso il futuro grazie ad alcuni prodotti innovativi, trasmo e intrattenimento, nati dalla collaborazione tra RCS Sport e VVITA, brandno di riferimento nel mondo Web3. L'iniziativa, accompagnata da una campagna dal titolo 'Nel Paese Delle Meravigli3', è pensata per offrire agli utenti un modo completamente nuovo e coinvolgente per vivere la magia del Giro. Le nuovepresenti all'interno di VVITA-collections permettono infatti di acquisire i simboli che hanno fatto la storia del Giro ...