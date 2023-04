Secondo le stime la utilizzano circa 250 coppie italiane all'anno, che nel 90 per cento dei casi sono eterosessuali. Perché? (Di domenica 16 aprile 2023) La gestazione per altri è in Italia al centro del dibattito. Ma chi vi ricorre nel nostro Paese e quali sono le ragioni mediche che impediscono una gravidanza e si presume siano dietro alla scelta? Secondo le stime la utilizzano circa 250 coppie italiane all’anno, che nel 90 per cento dei casi sono eterosessuali. Si tratta di coppie infertili, ma non sterili: lui e lei hanno cioè spermatozoi e ovuli, che consentirebbero di avere figli biologici. Ma un ostacolo impedisce alla donna di condurre a termine la gravidanza. (Getty images) Leggi anche › Cosa cambierebbe se la maternità ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 aprile 2023) La gestazione per altri è in Italia al centro del dibattito. Ma chi vi ricorre nel nostro Paese e qualile ragioni mediche che impediscono una gravidanza e si presume siano dietro alla scelta?lela250all’, che nel 90 perdei. Si tratta diinfertili, ma non sterili: lui e lei hcioè spermatozoi e ovuli, che consentirebbero di avere figli biologici. Ma un ostacolo impedisce alla donna di condurre a termine la gravidanza. (Getty images) Leggi anche › Cosa cambierebbe se la maternità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale ma… - alexScar_ : RT @putino: Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale manifestazione… - ziaale3 : RT @putino: Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale manifestazione… - pepo1913 : RT @putino: Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale manifestazione… - pvsassone : RT @putino: Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale manifestazione… -