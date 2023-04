WWE: Bobby Lashley avrà un match a Wrestlemania? La conferma “indiretta” della WWE (Di domenica 2 aprile 2023) Bobby Lashley è senza match a Wrestlemania, questo è ormai noto. Ma l’All Mighty, fresco vincitore della Andre The Giant Memorial Battle Royal, non si è dato per vinto e, secondo gli ultimi rumor, avrà effettivamente un match allo Showcase of Immortals dopo l’open challenge lanciata ieri sera. Ecco le novità. Il trofeo appena vinto inviato al Sofi Stadium, sarà utile per l’ingresso di Lashley? Il report di Fightful, sempre sul pezzo, non lascia spazio a dubbi. Il trofeo della Andre The Giant Memorial Battle Royal è stato spedito al SoFi Stadium, sede di Wrestlemania, e sarà utilizzato per un ingresso. Non si sa, ovviamente, se nella serata di oggi o di domani, ma sembra sicuro che Lashley ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023)è senza, questo è ormai noto. Ma l’All Mighty, fresco vincitoreAndre The Giant Memorial Battle Royal, non si è dato per vinto e, secondo gli ultimi rumor,effettivamente unallo Showcase of Immortals dopo l’open challenge lanciata ieri sera. Ecco le novità. Il trofeo appena vinto inviato al Sofi Stadium, sarà utile per l’ingresso di? Il report di Fightful, sempre sul pezzo, non lascia spazio a dubbi. Il trofeoAndre The Giant Memorial Battle Royal è stato spedito al SoFi Stadium, sede di, e sarà utilizzato per un ingresso. Non si sa, ovviamente, se nella serata di oggi o di domani, ma sembra sicuro che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Bobby Lashley avrà un match a Wrestlemania? La conferma 'indiretta' della WWE - SpazioWrestling : Bobby Lashley lancia una Open Challenge per WrestleMania 39 e riceve la risposta di un ex WWE #WWE #BobbyLashley… - SpazioWrestling : Prima o seconda sera non importa, a Bobby Lashley basta essere a WrestleMania 39 #WWE #Smackdown #BobbyLashley… - Zona_Wrestling : Bobby Lashley:”Sono libero per WreslteMania 39, chi vuole farsi avanti?” - SpazioWrestling : WWE: Bobby Lashley non molla, sarà a WrestleMania 39 (VIDEO) #BobbyLashley #WWE #WrestleMania -