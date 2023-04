Gp Australia, Ferrari già... ai box: Leclerc si è ritirato dopo contatto con Stroll (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari e per Charles Leclerc . Il monegasco è stato subito costretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di un contatto con l’Aston... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’inizia nel peggiore dei modi per lae per Charles. Il monegasco è stato subito costretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di uncon l’Aston...

Ferrari, disastro Leclerc in Australia: out dopo poche curve MELBOURNE - Dura pochissime curve la gara di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Australia : costretto a partire dal settimo posto nel terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 , infatti, il monegasco è finito nella ghiaia dopo un contatto con Lance Stroll . Si tratta del ... F1 GP Australia 2023, sfortunati Sainz e Russell: pit stop prima della bandiera rossa, gara compromessa I primi 8 giri del GP d'Australia 2023 di F1 sono stati davvero un disastro per la Ferrari . Dopo il ritiro di Charles Leclerc al primo giro, in seguito a un contatto con Stroll, anche Carlos Sainz sarà costretto a ... F1:Australia; contatto al via, subito fuori Ferrari Leclerc Subito un colpo di scena nel Gran Premio d'Australia. Dopo le prime curve la Ferrari di Charles Leclerc viene toccata dalla Aston Martin di Lance Stroll e finisce nella ghiaia. Il monegasco è così costretto a ritirarsi subito. Grande partenza ... F1: Australia; out anche Williams Albon, bandiera rossa (ANSA) - ROMA, 02 APR - Solo sei giri e già due safety car e uno stop nel Gp d'Astralia di F1. Dopo il ritiro di Leclerc al primo giro anche ... F1: Australia; corsa riparte, Mercedes Hamilton in testa Il Gran Premio d'Australia riparte dopo circa mezz'ora di stop per l'uscita di pista di Albon. A guidare la corsa la Mercedes di Hamilton davanti alla Red Bull di Verstappen ed alla Aston Martin di Al ...