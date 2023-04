Giornata mondiale Autismo, Meloni: 77 mln per migliorare la qualità della vita delle persone (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso le persone con disturbo dello spettro autistico. Per questa occasione la facciata di Palazzo Chigi verrà illuminata di blu, dal tramonto di oggi alle 6 di domani. È un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie, alle associazioni e agli operatori che, con impegno e tanto amore, ogni giorno affrontano sfide importanti. Per questo intendiamo sostenere con determinazione il progetto di vita di ogni persona e le tante azioni già intraprese dal Governo per la ricerca, per finanziare i progetti socio-sanitari e migliorare i percorsi di accompagnamento alla vita adulta. Per questo abbiamo stanziato 77 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi si celebra laconsapevolezza sull’, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso lecon disturbo dello spettro autistico. Per questa occasione la facciata di Palazzo Chigi verrà illuminata di blu, dal tramonto di oggi alle 6 di domani. È un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie, alle associazioni e agli operatori che, con impegno e tanto amore, ogni giorno affrontano sfide importanti. Per questo intendiamo sostenere con determinazione il progetto didi ogni persona e le tante azioni già intraprese dal Governo per la ricerca, per finanziare i progetti socio-sanitari ei percorsi di accompagnamento allaadulta. Per questo abbiamo stanziato 77 ...

