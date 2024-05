Panchina Milan - Fonseca di allontana | il Marsiglia lo vuole a tutti i costi E ora?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 9 maggio 2024) Brutte notizie per quanto riguarda ladel: iled è pronto a fare lo sgambetto al Diavolo. Le novità Come ogni storia d’amore tragica che si rispetti anche quella tra ile Pioli sembra ormai destinata a concludersi. Al termine della stagione il tecnico italiano si prepara a salutare il club rossonero, con la dirigenza del Diavolo che è già alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi in cima alla lista delle preferenze c’è di certo anche quello dell’ex Roma, attuale allenatore del Lille. Il tecnico portoghese sarebbe un nome perfetto per le ambizioni del, ma la trattativa rischia di terminare ancor prima di iniziare. Ilha infatti deciso di puntare su ...