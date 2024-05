Acea - a giorni l' offerta per il termovalorizzatore di Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024)presenterà "nei prossimi" all'per ildi, entro la scadenza del 18 maggio. Lo ha confermato l'a.d., Fabrizio Palermo, nella conference call sui risultati del primo trimestre. "Confermiamo l'interesse: è un progetto strategico di cui siamo promotori", un "progetto importante" - evidenzia - perchègià svolge "sula gestione della parte ambientale attraverso altri termovalorizzatori in particolare su San Vittore a Frosinone" ma anche perchè "può essere l'inizio di ulteriori sviluppi in questo ambito". Palermo sottolinea che "sarebbe il primo progetto promosso direttamente" da, "gli altri sono stati acquistati".

