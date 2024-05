DAZN offerta Volley | Volleyball Nations League - Mondiali per Club e Beach Pro Tour in Streaming

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tutta la Serie A TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora., la piattaforma globale di livesportivo, arricchisce la propriadedicata al, offrendo a tutti i tifosi un sempre più ricco programma di competizioni internazionali maschili e femminili da seguire in app per i prossimi cinque anni: si inizia subito con le edizioni 2024 dellaball, deipere delPro.Stefano Azzi, CEO diItalia, commenta:“L’accordo siglato di cinque anni per la trasmissione di nuove importanti competizioni che si amplieranno nel corso dei prossimi mesi, andrà ad arricchire la ...