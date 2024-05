Nube di zolfo dalle piscine comunali | a Guastalla intossicati 101 studenti delle scuole di fronte

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unachimica di– generata dalla reazione con l’acido solforico – si è sprigionata questa mattina, intorno alle 8,di, in provincia di Reggio Emilia, provocando l’intossicazione di 101 persone. L’impianto privato si trova, infatti, in prossimità di molte– sono circa 2mila glidella zona – e per questo motivo è scattato subito l’allarme. Gli, per lo più ragazzi tra i 14 e i 19 anni hanno iniziato a tossire e lacrimare. Secondo una prima ricostruzione, lasarebbe stata originata da un incidente durante i lavori di manutenzione ai depuratori dell’impianto. Il tecnico della ditta di materie chimiche – la Piccinini Chimica Srl di Reggio Emilia – incaricato dell’intervento, ...

