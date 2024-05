Incredibile - arriva lo scooter che vola! E anche i taxi… Rivoluzione per i trasporti Ed è prodotta in Italia DUE VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ il rivoluzionario progetto di un’azienda svedese, ma viene prodotto in. Precisamente a Pieve a Presciano, in provincia di Arezzo. Stiamo parlando di un mezzo che, se e quando verrà prodotto su larga scala, promette di rivoluzionare il mondo dei. Madi generare una nuova categoria di problemi, a partire dalle modalità d’uso e dalle regole generali da applicare, che questo nuovo autoveicolo destinato al pubblico potrà creare. Sì, perché ad Arezzo stanno portando avanti da anni una sperimentazione ormai molto avanzata sul cosiddetto “nte“. Che è, esattamente, ciò che dice il nome: un veicolo monoposto che ha la curiosa caratteristica di potersi sollevare da terra e dire. Sembra di vedere le immagini di certi film di fantascienza nei quali i cieli ...

(Adnkronos) - •Le due aziende svilupperanno una proposta innovativa di Sustainable Product Declaration, in grado di certificare la Sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti e dei servizi, in diversi settori, lungo tutto il loro ciclo di vita, ...

•Le due aziende svilupperanno una proposta innovativa di Sustainable Product Declaration, in grado di certificare la Sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti e dei servizi, in diversi settori, lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla ...

Il biologico agroalimentare italiano continua a conquistare i mercati esteri - Il biologico agroalimentare italiano continua a conquistare i mercati esteri - La crescita dell’agroalimentare biologico italiano sui mercati globali non accenna a fermarsi ... O ancora Svezia e Danimarca, dove il 65% dichiara di aver comprato almeno un prodotto biologico ...

Spezie cancerogene dall'India, alcune in vendita in Italia: quali sono i prodotti a rischio (e a cosa stare attenti) - Spezie cancerogene dall'India, alcune in vendita in italia: quali sono i prodotti a rischio (e a cosa stare attenti) - Recenti indagini condotte da autorevoli enti di regolamentazione alimentare hanno sollevato preoccupazioni riguardo la presenza di possibili agenti cancerogeni nelle spezie prodotte in India, ...

Ranking UEFA per Nazioni: la posizione dell’Italia, non accadeva dal 2006 - Ranking UEFA per Nazioni: la posizione dell’italia, non accadeva dal 2006 - L’italia chiuderà la stagione al secondo posto nel Ranking UEFA per Nazioni. Non accadeva dal 2006. Decisiva in tal senso è stata la qualificazione della Fiorentina in finale di Concerence. Ora il ...