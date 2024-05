Eurovision 2024 | orari e scaletta seconda semifinale

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’Song Contesttornerà stasera, 7 maggio, con lain diretta dalla Malmö Arena di Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della scorsa edizione. La serata sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 21, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. In questadella 68ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 16 i brani in gara, su 37 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango con il brano La Noia. Nellapotranno votare anche Francia, Italia e Spagna, tre dei maggiori contributori EBU, qualificati di diritto alla finale di sabato ...

