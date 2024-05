Gaza - Biden avverte Netanyahu | Stop a consegna armi se attacchi Rafah - il ministro Ben Gvir | Hamas ama gli Stati Uniti - VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti Biden dice di voler condizionare le forniture militari a Israele continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive se invade rà Rafah. Il presidente Usa ammette che bombe americane sono state usate per ...

Biden, se Israele entra a Rafah stop all'invio di armi. "Parole deludenti" per Tel Aviv - biden, se Israele entra a Rafah stop all'invio di armi. "Parole deludenti" per Tel Aviv - "Le nostre armi sono usate per uccidere i civili" ha detto il presidente americano alla Cnn. Per Trump e per il Ministro israeliano Ben Gvir, biden sta dalla parte di Hamas ...