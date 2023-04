Cremonese-Atalanta 1-3, bergamaschi al quarto posto (Di domenica 2 aprile 2023) Finisce con una vittoria dell`Atalanta il derby lombardo tra gli uomini di Gasperini e la Cremonese padrona di casa. Nerazzurri che si impongono per 1-3 grazie alle reti di De Roon, Boga e Lookman. Vittoria importante per la Dea che conferma le proprie ambizioni in zona Champions League: i nerazzurri sono attualmente al quarto posto in attesa dei match di Roma e Milan. Sempre più difficile, invece, la permanenza in Serie A per gli uomini di Ballardini, ultimi in classifica a 12 con una sola vittoria in 28 giornate. 28a giornata Cremonese-Atalanta 1-3, ore 18 Inter-Fiorentina, ore 20.45 Juventus-Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna-Udinese, ore 15 Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, ore 18 Roma-Sampdoria, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 aprile 2023) Finisce con una vittoria dell`il derby lombardo tra gli uomini di Gasperini e lapadrona di casa. Nerazzurri che si impongono per 1-3 grazie alle reti di De Roon, Boga e Lookman. Vittoria importante per la Dea che conferma le proprie ambizioni in zona Champions League: i nerazzurri sono attualmente alin attesa dei match di Roma e Milan. Sempre più difficile, invece, la permanenza in Serie A per gli uomini di Ballardini, ultimi in classifica a 12 con una sola vittoria in 28 giornate. 28a giornata1-3, ore 18 Inter-Fiorentina, ore 20.45 Juventus-Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna-Udinese, ore 15 Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, ore 18 Roma-Sampdoria, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 ...

