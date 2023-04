VIDEO – Serie A, si riparte! Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina | TG Inter-News 1 aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi l’attenzione viene data alla partita dell’Inter contro la Fiorentina con le probabili formazioni scelte da Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano. Focus anche sulle parole del tecnico della Viola, sulla Primavera in campo contro il Sassuolo e sulla sfida dell’Inter Women proprio con la Fiorentina. A seguire anche l’Intervista esclusiva ai nostri microfoni di Antonio Paganin, ex calciatore nerazzurro (vedi articolo). TG IN NERAZZURRO ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi l’attenzione viene data alla partita dell’contro lacon lescelte da Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano. Focus anche sulle parole del tecnico della Viola, sulla Primavera in campo contro il Sassuolo e sulla sfida dell’Women proprio con la. A seguire anche l’vista esclusiva ai nostri microfoni di Antonio Paganin, ex calciatore nerazzurro (vedi articolo). TG IN NERAZZURRO ...

