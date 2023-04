Stadio Milan, avanti con ‘La Maura’: Scaroni incontra Sala (Di sabato 1 aprile 2023) Il Milan continua il suo lavoro per il nuovo Stadio: ieri è andato in scena un ulteriore incontro tra Sala e Scaroni Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 aprile 2023) Ilcontinua il suo lavoro per il nuovo: ieri è andato in scena un ulteriore incontro tra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - AntoVitiello : ?? Gerry #Cardinale dopo l'incontro al palazzo della Regione Lombardia: 'Un buon meeting, stiamo lavorando', le par… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: TS - Stupore del Milan per le critiche su La Maura: l'idea di uno stadio con l'Inter non è stata abbandonata https://t.c… - gazz_rossonera : Nuovo stadio: incontro Milan-Sala, avanti su La Maura -