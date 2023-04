Papa Francesco dimesso dal Gemelli

Leggi su italiasera

è statodal Policclinicodove era ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione respiratoria. Bergoglio ha fatto rientro in Vaticano. "Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni", spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Il via libera alle dimissioni era arrivato nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è arrivata la comunicazione ufficiale.