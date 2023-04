Napoli, Spalletti alla vigilia della gara con il Milan: “Osimhen? Assenza che pesa” (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di domani domenica 2 aprile a partire dalle 20.45, andrà in scena la gara tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli. Le due compagini, prima del doppio confronto nei quarti di finale di UEFA Champions League, si affronteranno al Maradona nella sfida valida per la 28ma giornata di Serie A. Si prospetta un match interessantissimo e all’insegna del bel gioco: i partenopei primi in classifica con un distacco abissale dalla Lazio seconda (ben 19 punti), tenteranno di portare a casa il +3 per cucire ancora di più lo Scudetto sul petto. Il Milan, invece, al 5° posto, per continuare a rimanere aggrappato alla zona Champions League, dovrà ottenere un risultato utile. Proprio qualche istante fa, alla vigila del match, il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di domani domenica 2 aprile a partire dalle 20.45, andrà in scena latra ildi Lucianoe ildi Stefano Pioli. Le due compagini, prima del doppio confronto nei quarti di finale di UEFA Champions League, si affronteranno al Maradona nella sfida valida per la 28ma giornata di Serie A. Si prospetta un match interessantissimo e all’insegna del bel gioco: i partenopei primi in classifica con un distacco abissale dLazio seconda (ben 19 punti), tenteranno di portare a casa il +3 per cucire ancora di più lo Scudetto sul petto. Il, invece, al 5° posto, per continuare a rimanere aggrappatozona Champions League, dovrà ottenere un risultato utile. Proprio qualche istante fa,vigila del match, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - DAZN_IT : “Carta canta” ???? #Spalletti sottolinea i meriti del #Napoli in questa stagione ???? #NapoliMilan #DAZN - MilanSpazio : Napoli, Spalletti: “Con il Milan gara da tripla”, poi svela se Osimhen recupererà per la Champions League - Tele_Nicosia : NAPOLI (ITALPRESS) - 'L'assenza di Osimhen pesa, inutile girarci intorno. Però, poi, c'è anche quello che ha detto… - apetrazzuolo : Buon pomeriggio dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, su -