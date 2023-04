Fiorentina-Sassuolo oggi in tv | data | orario | diretta tv e streaming semifinale Torneo di Viareggio 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 aprile 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sutv edella primadeldi. Appuntamento cruciale quello di, sabato 1 aprile, alle ore 14, quando la formazione viola e quella neroverde si ritroveranno avversarie allo stadio Buon Riposo di Seravezza, in provincia di Lucca, per la sfida che mette in palio la finale. Incontro trasmesso intv su Rai Sport + HD,su Rai Play,scritta su Sportface. LATESTUALE SportFace.