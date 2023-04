Correnti fredde da Nord, domenica qualche temporale sulla Bergamasca (Di sabato 1 aprile 2023) Pronti per il weekend, ma che tempo farà? Ecco le previsioni di Maurizio Sabatino per il Centro Meteo Lombardo. Un’estesa area bassa pressoria interesserà il comparto Mediterraneo centro-occidentale. Al suo interno, diversi minimi contribuiranno a far affluire Correnti occidentali fredde ed instabili. In Lombardia instabilità relegata lungo i rilievi Alpini di confine e, durante le ore pomeridiane di domenica, le aree del Bergamasco, Bresciano e Mantovano ove non si escludono locali precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Il graduale rialzo pressorio garantirà giornate generalmente poco nuvolose ma con debole instabilità pomeridiana ancora presente sulle aree centro-orientali della regione. Sabato 1 aprile 2023 Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso. Nubi più compatte compatte sui rilievi Alpini ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Pronti per il weekend, ma che tempo farà? Ecco le previsioni di Maurizio Sabatino per il Centro Meteo Lombardo. Un’estesa area bassa pressoria interesserà il comparto Mediterraneo centro-occidentale. Al suo interno, diversi minimi contribuiranno a far affluireoccidentalied instabili. In Lombardia instabilità relegata lungo i rilievi Alpini di confine e, durante le ore pomeridiane di, le aree del Bergamasco, Bresciano e Mantovano ove non si escludono locali precipitazioni anche a carattere di rovescio e. Il graduale rialzo pressorio garantirà giornate generalmente poco nuvolose ma con debole instabilità pomeridiana ancora presente sulle aree centro-orientali della regione. Sabato 1 aprile 2023 Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso. Nubi più compatte compatte sui rilievi Alpini ...

