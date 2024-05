Arezzo, 22 aprile 2024 – Massimo Di Cataldo festeggia i 30 anni di carriera e, come anteprima della tournee estiva “30 anni insieme tour” si esibirà in concerto , Martedì 30 aprile 2024 alle 21.30 a Monte San Savino, nell’Area Armando Diaz. In ...

Nozze Ita-Lufthansa, la Ue rinvia la decisione al 4 luglio per valutare i nuovi correttivi a tutela della concorrenza - Nozze Ita-Lufthansa, la Ue rinvia la decisione al 4 luglio per valutare i nuovi correttivi a tutela della concorrenza - La Commissione Europea si prende altro tempo per approvare le nozze tra Ita e Lufthansa. Bruxelles ha rinviato dal 13 giugno al 4 luglio la decisione sull’ingresso della compagnia aerea tedesca (con ...

Boeing, lancio navicella spaziale Starliner rinviato per problemi tecnici - Boeing, lancio navicella spaziale Starliner rinviato per problemi tecnici - Decollo rinviato, si ritenta il lancio in orbita "non prima del 10 maggio" fa sapere la Nasa. Ennesimo tentativo fallito in seguito ad un problema tecnico nella navicella Starliner, sviluppata dalla B ...

Rinviato a tempo indeterminato il processo a Trump in Florida - rinviato a tempo indeterminato il processo a Trump in Florida - La giudice Aileen Cannon ha rinviato "a tempo indeterminato" il processo contro Donald Trump sulla gestione dei documenti classificati previsto questo mese in Florida.