Calcio | Pioli | ' se domani giochiamo da Milan possiamo vincere con il Napoli'

(Di sabato 1 aprile 2023)o, 1 apr. - (Adnkronos) - "Seda". Così l'allenatore delStefanoalla vigilia della trasferta del 'Maradona' contro il. "Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest'anno nessuno crede chebattere ile chearrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa abbiamo fatto l'anno scorso, ma ora non conta più: speriamo di fare bene nelle ultime 10 di campionato e speriamo nelle ultime 5 di Champions", aggiunge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Napoli, che tegola lo stop di Osimhen. Ma c’è un vantaggio: Pioli non lo studierà#SerieA - acmilan : #ACMilan for Special: Mister Pioli e il @vharese ??? Una giornata alla guida della formazione che partecipa alla Div… - Gazzetta_it : Serio, lavoratore, autocritico: il #Milan vota Pioli, e vuole andare avanti con lui - sportface2016 : #Napoli-#Milan, #Pioli: “#Sinner ha giocato con qualità e mentalità. Noi abbiamo il suo stesso spirito” - Luxgraph : Pioli, le sfide tra Milan e Napoli, l’assenza di Osimhen, i 2 mesi decisivi -

Per sua natura Stefanoè poco portato a vivere nel passato. Preferisce capire come impostare ciò che verrà piuttosto che immaginare come sarebbe potuta andare facendo scelte diverse. Ci sono però delle volte in cui ...difesa a 4 'L'ipotesi c'è di schierare la difesa a 4 ma conta l'occupazione degli spazi più del modulo - prosegue- , se giochiamo da Milan possiamo vincere, altrimenti rischiamo di perdere. ...Anche per questo Aiac Onlus e Legadi Serie A, in questo week end saranno impegnate a ... Per l'Assoallenatori sono scesi in campo Massimiliamo Allegri, Simone Inzaghi, Stefanoe Luciano ...

Napoli-Milan: la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan mister Pioli ha parlato della stagione della squadra finora, tra alti e bassi: "Credo di allenare un gruppo molto responsabile ...Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli capolista, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.