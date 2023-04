Biasin: «Calhanoglu out pesante. Brozovic tra i migliori in Europa» (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi ritornerà in campo tra i titolari Marcelo Brozovic, che sostituirà l’assente Hakan Calhanoglu. Fabrizio Biasin ha parlato della regia dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva. ALTERNATIVE – Fabrizio Biasin ha parlato della cabina di regia dell’Inter, dicendo: «L’assenza di Calhanoglu incide, è stato il migliore della stagione dell’Inter. Nel mese più complicato della stagione con nove partite questo è un grande problema anche a livello numerico. La consolazione è che al suo posto ci sarà uno dei tre migliori interpreti d’Europa: Marcelo Brozovic. È straordinario, quest’anno non c’è stato per un problema al polpaccio. Al Mondiale ha giocato al suo livello, nei venti minuti finali contro il Porto ha giocato al suo livello. Bisogna sperare che ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi ritornerà in campo tra i titolari Marcelo, che sostituirà l’assente Hakan. Fabrizioha parlato della regia dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva. ALTERNATIVE – Fabrizioha parlato della cabina di regia dell’Inter, dicendo: «L’assenza diincide, è stato il migliore della stagione dell’Inter. Nel mese più complicato della stagione con nove partite questo è un grande problema anche a livello numerico. La consolazione è che al suo posto ci sarà uno dei treinterpreti d’: Marcelo. È straordinario, quest’anno non c’è stato per un problema al polpaccio. Al Mondiale ha giocato al suo livello, nei venti minuti finali contro il Porto ha giocato al suo livello. Bisogna sperare che ...

