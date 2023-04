Antonino Spinalbese Cambia Lavoro: Ecco il Suo Nuovo Progetto! (Di sabato 1 aprile 2023) Grandi novità per Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ed ex Gieffino ha deciso di dare una svolta alla sua carriera professionale. Ecco cosa fa oggi l’ex hair stylist. Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è mostrato sui social principalmente insieme alla figlia Luna Marì. Tuttavia, i paparazzi lo hanno già beccato con la sua nuova fiamma, Carolina Stramare. Inoltre, sembra che l’ex vippone stia dando una svolta alla sua vita professionale aprendo un’agenzia di talenti chiamata “Stan Management”, della quale sarebbe anche il primo assistito. Secondo quanto riportato dalla pagina esperta di gossip “The Pipol”, Antonino avrebbe già preso sotto la sua ala due personaggi noti del mondo dello spettacolo: Luca Salatino, suo ex coinquilino ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 1 aprile 2023) Grandi novità per. L’ex di Belen Rodriguez ed ex Gieffino ha deciso di dare una svolta alla sua carriera professionale.cosa fa oggi l’ex hair stylist. Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip,si è mostrato sui social principalmente insieme alla figlia Luna Marì. Tuttavia, i paparazzi lo hanno già beccato con la sua nuova fiamma, Carolina Stramare. Inoltre, sembra che l’ex vippone stia dando una svolta alla sua vita professionale aprendo un’agenzia di talenti chiamata “Stan Management”, della quale sarebbe anche il primo assistito. Secondo quanto riportato dalla pagina esperta di gossip “The Pipol”,avrebbe già preso sotto la sua ala due personaggi noti del mondo dello spettacolo: Luca Salatino, suo ex coinquilino ...

