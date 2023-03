Voleva far esplodere il campo da calcio con due bombe: "Non mi hanno mai fatto giocare" (Di venerdì 31 marzo 2023) "Non mi hanno mai fatto giocare. Quindi voglio far saltare il campo sportivo. Ho già costruito anche le bombe". Sarebbe questa la rivelazione shock fatta da un uomo giovedì mattina - poco dopo mezzogiorno - al Centro... Leggi su europa.today (Di venerdì 31 marzo 2023) "Non mimai. Quindi voglio far saltare ilsportivo. Ho già costruito anche le". Sarebbe questa la rivelazione shock fatta da un uomo giovedì mattina - poco dopo mezzogiorno - al Centro...

Voleva far esplodere il campo da calcio con due bombe BresciaToday Voleva far esplodere il campo da calcio con due bombe "Non mi hanno mai fatto giocare. Quindi voglio far saltare il campo sportivo. Ho già costruito anche le bombe". Sarebbe questa la rivelazione shock di giovedì mattina - poco dopo mezzogiorno - al ... "Non mi hanno mai fatto giocare. Quindi voglio far saltare il campo sportivo. Ho già costruito anche le bombe". Sarebbe questa la rivelazione shock di giovedì mattina - poco dopo mezzogiorno - al ...