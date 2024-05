Caso al Torino - la lettera della squadra ai tifosi | chiediamo umilmente scusa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In casaè scoppiata una vera e propria bomba. Un episodio nel corso del 75° anniversariotragedia di Superga ha scatenato la furia deigranata: in un VIDEO pubblicato da Luca Gemello, secondo portiere granata, si sentono in sottofondo insulti ai: “questi sono gli stessi che ci hanno fischiato ieri”, “pezzi di m….”. Sono circolati i nomi dei possibili responsabili, poi tutta laha deciso di uscire allo scoperto attraverso unapubblicato sul sito ufficiale del club granata. Le scuse dei calciatori “Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiederea tutti, consapevoligravità di quanto è ...

Continua a tenere banco il “ caso ” Superga , parla il presidente Cairo che risponde sui social agli insulti di due calciatori ai tifosi Alla fine la “voce” del Torino (società) si è fatta sentire. Certo, non in modo convenzionale, non come , magari, ...

“Ciò che è successo sabato ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto . Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni ...

