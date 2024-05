Tramvia | il 26 maggio il primo viaggio tecnico sulla variante fino a San Marco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 82024 – E’ fissata per il prossimo 26una nuova importante data per il sistema tranviario fiorentino. Quel giorno ci sarà ildel tramal centro storico,a piazza San. Nell'occasione, sarà anche intitolata una fermata al politico e intellettuale Giuseppe Matulli, come annunciato dal sindaco Dario Nardella: si tratta della prima fermata di viale Lavagnini. Matulli si può considerare il 'padre' della prima linea del sistemario della nostra città. Nardella ha annunciato l’intitolazione durante un convegno dedicato proprio al politico e intellettuale, già vicesindaco della città, consigliere regionale, deputato, sottosegretario e, ...