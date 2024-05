Ha 58 anni ma ne dimostra 25 - la popstar Chuando Tan svela il suo segreto per l’eterna giovinezza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Social.Tan è una star del social che continua a richiamare l’attenzione per la sua incredibile immagine: ha raggiunto i 58, ma dagli scatti sembrerebbe ancora un ventenne. Il cantante e modello hato il suopere noi prendiamo subito nota.(…) Leggi anche: Denise Pipitone: scoperta choc della mamma Piera Maggio dopo 20Leggi anche: Milena Santirocco, il retroscena choc sul fidanzato: cosa si sospetta InstagramandfreyChi èTanTan è uno dei personaggi noti dei social media con i suoi 1,2 milioni di followers. Quando si incappa in una delle sue foto condivice è impossibile non rimanere affascinati dalla sua ...

78 anni fa: il primo prodotto commerciale di SONY fu un fallimento (e non è il prodotto che pensate) - 78 anni fa: il primo prodotto commerciale di SONY fu un fallimento (e non è il prodotto che pensate) - Abbiamo già visto come una parte consistente del cinema fantascientifico Giapponese sia nato perché i registi di propaganda militare si ritrovarono esodati, e gli studi e tecnici che un tempo creavano ...

Giorgetti paragona il Superbonus alla tragedia del Vajont: “Siamo intervenuti con la valanga già partita” - Giorgetti paragona il Superbonus alla tragedia del Vajont: “Siamo intervenuti con la valanga già partita” - Nell'intervento in Senato per discutere gli emendamenti sul superbonus, Giorgetti fa un paragone con il Vajont: "Per fortuna abbiamo messo una diga ...

Cos’è la Plasma Pen Ideale per pelli over 50 anni, è spiegata dall’esperta - Cos’è la Plasma Pen Ideale per pelli over 50 anni, è spiegata dall’esperta - Plasma Pen: cos'è e in cosa consiste il trattamento, ma anche come si fa e quali sono i pro e i contro secondo la dottoressa ...