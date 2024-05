Roma - Dybala recuperato per Leverkusen

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Le condizioni di Paulotengono sotto scacco mister De Rossi (e i fantallenatori). Domani ci sarà la decisiva gara di ritorno in Europa League contro il Bayer. In Germania servirà la miglior Joya per credere ancora al sogno finale. Il fastidio all’adduttore non è ancora scomparso per, tuttavia gli esami strumentali degli scorsi giorni hanno scongiurato lesioni o problematiche ben più serie. De Rossi osserva e attende informazioni dal calciatore e dal proprio staff medico. Oggi intanto la notizia lieta: l’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo, rasserenando tifosi giallorossi e fantallenatori. Da valutare, però, con che minutaggiosarà disponibile domani. Per quanto la semifinale di ritorno contro il Bayer sia una gara cruciale, il finale di campionato della ...