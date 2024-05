Elly Schlein - barricate contro il Premierato | Scardina l' equilibrio dei poteri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "La nostra contrarietà all'elezione diretta del premier è chiara e netta, per varie ragioni di merito che vengono rafforzate dall'arroganza con cui la maggioranza e il Governo stanno trattando questa materia. Ilnon esiste in nessun Paese al mondo. Una simile riformal'deiprevisto dalla Costituzione a garanzia dei cittadini. Riduce il peso del Parlamento eil principio secondo il quale è il Parlamento a decidere della vita di un Governo. Con questa riforma sarà il premier a decidere della vita del Parlamento. Forse è più democrazia? Non è una riduzione degli spazi democratici". Così la segretaria del Pd, intervenendo durante l'assemblea all'assemblea straordinaria del Partito Democratico tenutasi in Senato sul ...

