Operaio morto sul lavoro - condannato il collega e il titolare dell’azienda

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sondrio, 8 maggio 2024 – Colpevoli, per aver utilizzato una gru in maniera non corrispondente alle norme e per omesso controllo, e per questo condannati La tragedia Morì sula 34 anni nel giugno del 2017, colpito alla testa dal pistone della gru a causa di un errore fatale del. E per la morte di Meriglen Hoxha,albanese dipendente della ditta D.R.D. di Desio (Monza Brianza) oggi dai giudici del Tribunale di Sondrio sono stati condannati a 4 mesi di reclusione ciascuno, pene sospese, ildell'azienda, Giuseppe Dell'Orto, 53enne di Seregno (Monza Brianza), e ilche si trovava con lui al momento dell'infortunio, Sergio Raimondo, 49enne anche lui di Seregno. I due lavoratori si trovavano nella sede della Valtecne a Berbenno di Valtellina per ritirare un container ...