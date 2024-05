Hamas | Colloqui di pace finiti Israele è tornata al punto di partenza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tutto finito, e questa volta per davvero. Dopo giorni in cui si è addirittura arrivati a notizie che parlavano di accordo siglato oggi dal Cairo la doccia fredda. I rappresentanti dihanno dichiarato che «idisonoper colpa diindietro nelle sue posizioni, aldi». Gli scontri intanto a Rafah proseguono anche se l'invasione vera e propria non è ancora cominciata

Secondo i terroristi, l'obiettivo del premier israeliano è far fallire le trattative in corso al Cairo. Il primo round di colloqui si è concluso, ma le posizioni delle parti restano ancora distanti

