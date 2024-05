LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Milan non sprinta all’Intergiro di Luni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 16.07 Groves fa la volata ed è 5° all’Inter. 8°, che non hato, portandosi comunque a casa un punticino. 16.06 Pietrobon transita per primo all’Inter. Vedremo sefarà lo sprint per il 5° posto: ne vale la pena? 16.04 Tra un chilometro il transito all’Inter, fissato nell’antica città romana di. 16.03 Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Enzo Paleni (Groupama – FDJ), Benjamin Thomas (Cofidis) e Michael Valgren (EF Education – EasyPost) hanno 1’24” di vantaggio sul gruppo maglia rosa a 60 km dall’arrivo. 16.02 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa fase finale della quinta...

Giro d' Italia, oggi quarta tappa: da Acqui Terme ad Andora - L'InterGiro è stato invece fissato ad Altare, a metà del km 116. Possibili margini di manovra per ... Scollinato capo Mele la strada scende in una serie di semicurve fino all'abitato di Andora. Ultimi ...

