Unindustria - Corazza Parlamento Europeo | Riportare l’Industria in Europa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Senza industria forte non ci può essere innovazione, non ci può essere il raggiungimento dei target ambientali”. Parole di Carlo, direttore dell’ufficio in Italia deldurante l’evento Fabbrica: un incontro organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si