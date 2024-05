(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Uno pneumatico che rafforza il legame – lungo oltre settant’anni – fra, con l’obiettivo comune di continuare a far viaggiare in strada gioielli senza tempo con sicurezza ed efficienza. E' ilCorsa System, dedicato alla, che entra, la linea di pneumatici

Con Pirelli Cinturato All Season SF3, Pirelli conferma il suo impegno nell’offrire pneumatici ad alte prestazioni per tutte le condizioni meteorologiche, garantendo sicurezza e comfort Pirelli ha recentemente introdotto sul mercato il nuovo set ...

Giorgio Barbier, responsabile dell'attività in pista di Pirelli , racconta a Fanpage.it il complesso mondo dei motori dal punto di vista delle gomme: "Lo pneumatico è l'unica cosa tra il pilota e l'asfalto, in una gomma ci sono decine di ...

Nella gamma Pirelli Collezione arriva un nuovo P Zero per la Ferrari Enzo - Nella gamma pirelli Collezione arriva un nuovo P Zero per la Ferrari Enzo - Uno pneumatico che rafforza il legame - lungo oltre settant’anni - fra pirelli e Ferrari, con l’obiettivo comune di continuare a far viaggiare in strada gioielli senza tempo con sicurezza ed efficienz ...

Il P Zero Corsa System per la Ferrari Enzo - Il P Zero Corsa System per la Ferrari Enzo - pirelli ha sviluppato una nuova applicazione della sua gamma Collezione. Grazie alla collaborazione con Ferrari Classiche sono stati inseriti a catalogo i P Zero Corsa System dedicati alla Ferrari Enz ...

I Trofei Pirelli 2024 in Sicilia per la mitica Targa Florio - I Trofei pirelli 2024 in Sicilia per la mitica Targa Florio - MILANO (ITALPRESS) - I trofei pirelli 2024 arrivano in Sicilia per la Targa Florio: la competizione automobilistica esistente più antica al mondo e nella ...