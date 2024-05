Perdite idriche - dal Pnrr altri 83 milioni alla Toscana per 5 progetti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – Dalarrivano83di finanziamenti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture, aumentarne la capacità e ridurre lenelle reti di distribuzione dell’acqua. Il nuovo decreto direttoriale del Governo assegna complessivamente un ulteriore miliardo per questo scopo. La somma di 83destinatava ad aggiungersi agli 87 già stanziati per un totale di 170. In questo modo viene assicurato il finanziamento a tutti iche erano già stati ammessi, ma non tutti finanziati. A darne notizia è il Presidente della Regione soddisfatto “che il lavoro sviluppato dRegione ...

La notizia positiva riguarda l’incremento, o meglio il raddoppio, degli investimenti nel settore idrico, che sono saliti a 64 euro per abitante all’anno nel 2022, registrando un aumento del 94% rispetto al 2012, quando erano di circa 33 euro per ...

CALZÀ (PD) TRENTINO: « QUALITÀ DEGLI ACQUEDOTTI, PERIFERIE DI “SERIE A” E DI “SERIE B”» - CALZÀ (PD) TRENTINO: « QUALITÀ DEGLI ACQUEDOTTI, PERIFERIE DI “SERIE A” E DI “SERIE B”» - Il tema del miglioramento dei sistemi di acquedotti e di reti idriche del territorio è ritornato alla ribalta ... acquedotti” del territorio e per ridurre così al minimo quelle perdite che oggi sono ...

Mit, Pepe (Lega): 'Grazie a Salvini in arrivo 49,5 mln per emergenza idrica in Basilicata' - Mit, Pepe (Lega): 'Grazie a Salvini in arrivo 49,5 mln per emergenza idrica in Basilicata' - POTENZA - "Una buona notizia per tutti i lucani: grazie ai fondi ottenuti dal Mit nell'ambito della rimodulazione del Pnrr, sono in arrivo 49,5 milioni di euro per la nostra Basilicata. Lo prevede il ...