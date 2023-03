Trump finirà in manette? La decisione del tribunale, Usa in fermento (Di venerdì 31 marzo 2023) Entra nel vivo la vicenda giudiziaria che coinvolge Donald Trump. L'ex presidente Usa dovrà presentarsi in tribunale martedì 4 aprile alle 14.15 ora americana, alle 20.15 in Italia. A dichiararlo è stato un portavoce della procura, confermando alla Bbc l'orario dell'udienza durante la quale verranno notificate le accuse all'ex inquilino della Casa Bianca che quindi è chiamato a consegnarsi in tribunale dove verranno svolte tutte le procedure di rito, comprese foto segnaletiche e impronte digitali. Non ci saranno però, a quanto pare le manette, secondo quanto evidenziato dall'avvocato di Trump, Joe Tacopina. «Il presidente non sarà in manette», ha detto a Abcnews, esprimendo la convinzione che comunque i procuratori «cercheranno di spettacolarizzare la cosa in ogni modo». «A ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Entra nel vivo la vicenda giudiziaria che coinvolge Donald. L'ex presidente Usa dovrà presentarsi inmartedì 4 aprile alle 14.15 ora americana, alle 20.15 in Italia. A dichiararlo è stato un portavoce della procura, confermando alla Bbc l'orario dell'udienza durante la quale verranno notificate le accuse all'ex inquilino della Casa Bianca che quindi è chiamato a consegnarsi indove verranno svolte tutte le procedure di rito, comprese foto segnaletiche e impronte digitali. Non ci saranno però, a quanto pare le, secondo quanto evidenziato dall'avvocato di, Joe Tacopina. «Il presidente non sarà in», ha detto a Abcnews, esprimendo la convinzione che comunque i procuratori «cercheranno di spettacolarizzare la cosa in ogni modo». «A ...

rulajebreal : Trump:"Il 2024 è la battaglia finale, sarà quella più importante. Rimettetemi alla Casa Bianca, il loro regno finir… - paolocosmico1 : @borghi_claudio @lollopede Con il tizio coi baffetti e quello che faceva le faccette buffe affacciato sul balcone,… - quaranta_vito : #TrumpIndicted #Trump verrà arrestato [dicono]... chissà, tutto può essere in questo pazzo mondo. Ecco come finirà… - ematr_86 : @Tg1Rai @EOCmedia @iocmedia @insidethegames @Olympics Area Schengen Area #JudoAntalya tanto caro #tg1 @Tg1Rai sape… - Nonnadinano : RT @Sydwerehere: Spoiler La carriera politica di Trump finirà con le manette Per il reato, c'è l'imbarazzo della scelta #TrumpMeltdown #H…

