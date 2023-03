'Trasferta molto insidiosa, fondamentale la continuità' (Di venerdì 31 marzo 2023) TagsDinamoConferenza stampa di presentazione del match di domenica 2 Aprile alle 17 contro Tezenis Verona. Dopo sette vittorie consecutive la squadra di coach Bucchi cerca di allungare la grande serie ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) TagsDinamoConferenza stampa di presentazione del match di domenica 2 Aprile alle 17 contro Tezenis Verona. Dopo sette vittorie consecutive la squadra di coach Bucchi cerca di allungare la grande serie ...

'Trasferta molto insidiosa, fondamentale la continuità'

"Prima pensavo agli sbagli e questo mi fermava molto, ora invece cerco di non pensare all'errore"

"Hai fatto molte prestazioni importanti ultimamente"
"E' una cosa che sta facendo tutta la squadra..."

La trappola di Verona
Una grossa trappola, si può sintetizzare così la trasferta della Dinamo a Verona contro la squadra di Ramagli, che in casa dà il meglio di sé... Tezenis molto pericolosa per il ritmo...

"Trasferta molto insidiosa, fondamentale la continuità"
Verona sarà una partita difficile con una squadra che sta lottando per la salvezza, dovremo fare molta attenzione alla loro aggressività. Sarà una partita di grande coefficiente di difficoltà.