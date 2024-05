Belen Rodriguez parla per la prima volta della fine con Elio Lorenzoni | È finita perché litigava con mia madre

(Di domenica 5 maggio 2024)lo scorso anno si era legata sentimentalmente al bresciano, poi poco dopo Capodanno è arrivata la rottura. Proprio in quell’occasione, tutta la famigliainsieme adaveva deciso di trascorrere le vacanze in Argentina e ritrovandosi tutti insieme, “sono volati coltelli” tra l’imprenditore e Veronica Cozzoni,di. “Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati” Laha poi proseguito: Mianon ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non ...

svela re la fine In una schietta rivelazione nel corso della trasmissione radiofonica “Catteland” su Radiodeejay, la star argentina Belen Rodriguez ha svela to i motivi dietro la conclusione della sua relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni . Dal principe azzurro al controllo pubblico Un ... Continua a leggere>>

belen rodriguez parla per la prima volta della rottura con Elio Lorenzoni: "E' finita perché mia madre ci litigava" - La showgirl argentina, belen rodriguez, ospite insieme a Cecilia da Alessandro Cattelan a Radio Deejay ha svelato il motivo per cui è finita la relazione con l'imprenditore bergamasco, Elio Lorenzoni ... Continua a leggere>>

Can Yaman ‘loco’, belen vs Elio, Fedez in love: 10 chicche di gossip - belen vuota il sacco su Elio Lorenzoni, Can Yaman smonta inaspettatamente Francesca Chillemi e tanto altro: i 10 gossip della settimana ... Continua a leggere>>

belen e Cecilia rodriguez, Look coordinato nel nuovo video su Instagram: guarda - belen e Cecilia rodriguez in un nuovo video per il loro brand Hinnominate, le sorelle argentina hanno look coordinati. Continua a leggere>>