Basket - la Virtus Bologna chiude al primo posto in Serie A davanti ad Olimpia Milano e Brescia Pesaro retrocede in A2 insieme a Brindisi

(Di domenica 5 maggio 2024) Si sono completate da pochi minuti le otto partite di oggi per la giornata conclusiva della regular season dellaA di2023-2024, dove sono stati emessi gli ultimi verdetti per i playoff e per la seconda retrocessione in A2: andiamo quindi a scoprirequanto accaduto sui parquet del Belpaese. GERMANI-HAPPY CASA94-75 La Germanisi congeda dal pubblico di casa per la stagione regolare con una netta vittoria per 94-75 ai danni di una Happy Casagià retrocessa nella categoria cadetta. Match equilibrato dopo 10’ (22-20), con i padroni di casa che provano a dare una scossa nel secondo quarto portandosi a +8 all’intervallo lungo (47-39). Nella ripresa la Germani sfonda anche i dieci punti di margine (65-51 e +14), con i ...