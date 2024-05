Omicidio Udine - Silvia Comelli uccide a forbiciate e con l?acido Stefano Iurigh | Me l' ha chiesto Satana La droga e l' amicizia nata al Sert

(Di domenica 5 maggio 2024) Decine di coltellate e colpi di forbici hanno ucciso sabato sera,, 43enne friulano, mentre si trovava nella sua abitazione di Bicinicco (). Non paga la sua assassina,...

Omicidio in provincia di Udine. Al culmine di un litigio Silvia Comelli , 42 anni di Reana del Rojale (Udine), ha ucciso con un paio di forbici Stefano Iurigh , 43 anni. L’efferato delitto è avvenuto a Bicinicco (Udine) in casa di Stefano Iurigh . Dopo il delitto Silvia Comelli ha lanciato acido ... Continua a leggere>>

